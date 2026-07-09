پخش زنده
امروز: -
نبض همه دلهای شکسته و داغدار امام مستضعفان جهان امروز برای آخرین بدرقه در خیابان امام رضای مشهد میزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، یک جهان امروز به مشهد الرضا چشم دوخته است تا خراسان، فرزند دلاور و مجاهد خویش را در آغوش بگیرد و خادم الرضا،امام شهید امت، در جوار امام مهربانیها،آرام بگیرد.
سلام بر آنان که جان خویش را در راه باورهایشان فدا کردند؛ و سلام بر مردمی که با حضورشان نشان میدهند یاد کسانی که برای کشورشان فداکاری کردهاند، در حافظه تاریخ و دلها زنده خواهد ماند.