به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، یک جهان امروز به مشهد الرضا چشم دوخته است تا خراسان، فرزند دلاور و مجاهد خویش را در آغوش بگیرد و خادم الرضا،امام شهید امت، در جوار امام مهربانیها،آرام بگیرد.

سلام بر آنان که جان خویش را در راه باورهایشان فدا کردند؛ و سلام بر مردمی که با حضورشان نشان می‌دهند یاد کسانی که برای کشورشان فداکاری کرده‌اند، در حافظه تاریخ و دل‌ها زنده خواهد ماند‌.