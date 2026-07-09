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مردم سمنان با حضور در سنگر خیابان ضمن محکومیت جنایات دشمن آمریکایی-صهیونی برانتقام از عاملان شهادت قائد شهید امت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مردم سمنان در صد و سی امین اجتماعات شبانه و آیین عزاداری، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند و برانتقام از عاملان شهادت قائد شهید امت، ادامه راه شهدا و تبعیت از مقام معظم رهبری تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم با قرائت زیارت عاشورا، نوحهسرایی، سینهزنی و سردادن شعارهای حماسی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و دیگر شهدای انقلاب اسلامی، بر پاسداری از آرمانهای انقلاب، فرهنگ عاشورا و راه شهدا تأکید کردند.
حاضران همچنین با تجدید پیمان با مقام معظم رهبری، وحدت و انسجام ملی را رمز اقتدار ایران اسلامی دانسته و بر تداوم راه عزت، مقاومت و ولایتمداری تأکید کردند.