به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مردم سمنان در صد و سی امین اجتماعات شبانه و آیین عزاداری، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند و برانتقام از عاملان شهادت قائد شهید امت، ادامه راه شهدا و تبعیت از مقام معظم رهبری تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با قرائت زیارت عاشورا، نوحه‌سرایی، سینه‌زنی و سردادن شعار‌های حماسی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و دیگر شهدای انقلاب اسلامی، بر پاسداری از آرمان‌های انقلاب، فرهنگ عاشورا و راه شهدا تأکید کردند.

حاضران همچنین با تجدید پیمان با مقام معظم رهبری، وحدت و انسجام ملی را رمز اقتدار ایران اسلامی دانسته و بر تداوم راه عزت، مقاومت و ولایت‌مداری تأکید کردند.