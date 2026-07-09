مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: فعالیت نخستین مرکز خرید تضمینی گندم در استان از ۱۳ خردادماه جاری آغاز و در این مدت ۷۲ هزار و ۷۲۵ تُن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نعمان یزدانی گفت: ارزش گندم‌های خریداری شده از کشاورزان استان ۳۵ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه میزان خرید گندم در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد افزایش یافته است، افزود: تاکنون ۱۳ هزار و ۳۳۹ محموله گندم از پنج هزار و ۱۵۵ کشاورز استان در مراکز خرید دریافت و پس از ثبت و ارزیابی، وارد چرخه خرید تضمینی شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: اکنون ۳۱ مرکز خرید تضمینی در شهرستان‌های استان فعال است و روند تحویل محصول توسط گندم‌کاران با برنامه‌ریزی مناسب و بدون وقفه ادامه دارد.

یزدانی اظهار کرد: امسال قیمت خرید تضیمنی هر کیلوگرم از محصول گندمکاران ۴۹۵ هزار ریال تعیین شده است.

وی با اشاره به استمرار عملیات خرید گندم از کشاورزان خواست حصول خود را به نزدیک‌ترین مرکز خرید تضمینی تحویل دهند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: ظرفیت مراکز خرید گندم در استان به حدود ۳۰۰ هزار تن می‌رسد که این میزان بیش از ۲ برابر نیاز مصرف داخلی استان است و نقش مهمی در ذخیره‌سازی و پایداری امنیت غذایی دارد.

یزدانی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۸۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری و ذخیره‌سازی شود، اظهار کرد: روند خرید تا پایان شهریورماه در سراسر استان ادامه خواهد داشت.