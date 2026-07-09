جانشین فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر از فعالیت ۲۵ موکب در این شهرستان برای خدمت‌رسانی به زائران امام شهید و امام رضا (ع) خبر داد.

۲۵ موکب قائم‌شهر در مسیر خدمت‌رسانی به زائران رهبر شهید و امام رضا (ع)

۲۵ موکب قائم‌شهر در مسیر خدمت‌رسانی به زائران رهبر شهید و امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ مولایی گفت: مجموعه ۲۵ موکب در سطح شهرستان قائم‌شهر از یک هفته گذشته فعالیت خود را برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید آغاز کرده‌اند.

وی افزود: این موکب‌ها در بخش‌های مختلف از جمله پذیرایی، اسکان موقت، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات بهداشت و درمان به زائران و عاشقان امام رضا (ع) و امام شهید خدمت‌رسانی می‌کنند و تلاش دارند تا با ارائه خدمات مطلوب، میزبان شایسته‌ای برای دلدادگان ولایت باشند.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر با تأکید بر روحیه‌ جهادی و خدمت‌رسانی بی‌وقفه، گفت: این موکب‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مردمی و گروه‌های جهادی، برنامه‌ریزی جامعی برای رفاه حال زائران انجام داده‌اند.