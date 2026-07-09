استاندار یزد: ثبت جهانی یزد، اعتراف جهانیان به عظمت خشت‌خشت شهری است که نیاکان پاک‌نهاد ما آن را بر پایه‌های ایمان، قناعت، خلاقیت و تمدن بنا نهادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در پیامی سالروز ثبت جهانی شهر یزد را گرامی داشت و نوشت: فرارسیدن ۱۸ تیرماه، سالروز ثبت جهانی بافت تاریخی و کهن‌شهر یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو را به تمامی ملت شریف ایران، به‌ویژه مردم متدین، سخت‌کوش و فرهنگ‌مدار استان دارالعباده تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

ثبت جهانی یزد، تنها یک عنوان اعتباری در تقویم نیست؛ بلکه اعتراف جهانیان به عظمت خشت‌خشت شهری است که نیاکان پاک‌نهاد ما آن را بر پایه‌های ایمان، قناعت، خلاقیت و تمدن بنا نهادند. بادگیر‌های سرافراز، هم‌نوایی زیبای مآذن و مناره‌ها، نظام شگفت‌انگیز قنوات و بافت دست‌نخورده و خشتی این دیار، مظهر تجلی معماری اسلامی‌ایرانی و سفیر هویت ملی ما در پهنه گیتی است. یزد به جهان ثابت کرد که چگونه می‌توان با صلح، مدارا و تکیه بر دانش بومی، سخت‌ترین شرایط اقلیمی را به شاهکاری ماندگار و زیست‌بوم پایداری از حیات مبدل ساخت.

امروز رسالت ما در قبال این میراث بین‌المللی بسیار سنگین‌تر از گذشته است. حفظ و صیانت از این بافت تاریخی ارزشمند، در کنار حرکت هوشمندانه به سمت اقتصاد هویت‌بنیان، رونق گردشگری پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان برای بازآفرینی اصالت‌های شهری، صراط مستقیمی است که مدیریت ارشد استان با جدیت آن را دنبال می‌کند. ما مکلفیم تا این امانت گران‌بها را با همان اصالت و پویایی، به نسل‌های آینده تحویل دهیم.

اینجانب با گرامیداشت این روز تاریخی، از تلاش‌های مخلصانه و دلسوزانه تمامی فعالان حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان‌های مردم‌نهاد، پژوهشگران، معماران و آحاد مردم شریف یزد که نگهبانان واقعی این سند افتخار هستند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال، سربلندی، رونق و توفیق روزافزون این خطه جهانی و تمدن‌ساز را در سایه انسجام و وحدت ملی مسئلت دارم.