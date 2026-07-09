نصب فیوزهای محدودکننده بر اساس میزان مصرف؛
رفع ناترازی برق در استان مرکزی با تکمیل چرخه بازدارندگی
در رزمایش «مهتاب»، برخورد جدی با انشعاب غیرمجاز و تکمیل چرخه بازدارندگی، راهکار رفع ناترازی برق در استان مرکزی عنوان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با تأکید بر برخورد جدی با انشعابات غیرمجاز، دستکاری کنتور و فیوزها، گفت:بدون تکمیل چرخه بازدارندگی، تخلفات پس از خروج مأموران دوباره بازمیگردد و واحد حقوقی و حراست باید با جدیت این موضوع را پیگیری کنند.
محمد نیکویی در مراسم برگزاری مانور «مهتاب» که در ساوه و به صورت همزمان در استان و سراسر کشور برگزار شد، افزود: نصب فیوزهای محدودکننده بر اساس میزان مصرف قراردادی الزامی است و در صورت افزایش آمپراژ فیوز توسط مشترک، باید نسبت به خرید انشعاب جدید اقدام شود.
نیکویی با اشاره به عملکرد موفق سیستم کنترل هوشمند محدودکنندهها در تابستان امسال، ابراز داشت: خوشبختانه در حال حاضر هیچ خاموشی برنامهریزی شدهای در سطح شهرها و روستاهای استان نداریم و این نشاندهنده تأثیرگذاری مدیریت مصرف هوشمند است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی با بیان اینکه ۷۵ درصد مشترکان خانگی تنها ۵۰ درصد برق را مصرف میکنند، گفت: ۲۵ درصد باقیمانده نیز ۵۰ درصد دیگر را مصرف میکنند که برای این گروه محدودکننده نصب شده و آنان موظف به رعایت دمای آسایش و مدیریت زمانبندی مصرف هستند.
او ابراز داشت: اگرچه اقدامات خوبی در شهرستان ساوه انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و باید تمرکز ویژهای روی این موضوع داشته باشیم، زیرا ماینرها آسیب جدی به شبکه وارد میکنند.
مانور «مهتاب» با هدف شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز و مشترکان پرمصرف در استان مرکزی آغاز شده است.