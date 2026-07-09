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رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تداوم فعالیت مراکز منتخب بهداشتی در مشهد مقدس روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ تیرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: با هدف حفظ سلامت زائران، مسافران و شهروندان در مسیرهای پر تردد، مراکز منتخب و شبانهروزی استان با تمام ظرفیت به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ادامه خواهند داد.
محسن ابراهیمی افزود: با توجه به دستور مقامات عالی وزارت بهداشت و استانداری گلستان و با عنایت به قرار گرفتن استان در مسیر بازگشت زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید، خدمات مراکز منتخب بهداشتی ۱۸ و ۱۹ تیر ادامه خواهد داشت.