به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: با هدف حفظ سلامت زائران، مسافران و شهروندان در مسیر‌های پر تردد، مراکز منتخب و شبانه‌روزی استان با تمام ظرفیت به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ادامه خواهند داد.

محسن ابراهیمی افزود: با توجه به دستور مقامات عالی وزارت بهداشت و استانداری گلستان و با عنایت به قرار گرفتن استان در مسیر بازگشت زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید، خدمات مراکز منتخب بهداشتی ۱۸ و ۱۹ تیر ادامه خواهد داشت.