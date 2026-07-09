به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم هندبال نوجوانان پسر ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، از ۲۱ تا ۳۱ تیرماه به میزبانی استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان دهدشت برگزار می‌شود.

کادر فنی تیم هندبال نوجوانان اسامی ۲۱ بازیکن را برای حضور در این اردو اعلام کرد که به شرح زیر است:

محمدطا‌ها ابراهیم خانلری سیس، امیرعلی قاسمی، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدی‌فر، حسن جودکی، صالح حسه‌زاده، محمدحسین حق‌ستان، دانیال میرحسینی، مهرشاد منصوری، شایان سوسنی، علی غیور، فرزاد مسیبی، محمد کشاورز، مهدیار مولوی، امیرعلی تقی‌زاده، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیک‌اقبال، محسن هادی‌زاده، محمدرضا همتی، محمدحسین کمانی و محمدرضا شجاعی

همچنین کادر فنی تیم هندبال نوجوانان ایران را در این اردو؛ محمدرضا رجبی (سرمربی)، عزیز نوربهبهانی (مربی)، علی رحیمی کازرونی (مربی دروازه‌بانان)، حسین رجبی (سرپرست) و رضا سرسنگی (ماسور) تشکیل می‌دهند.