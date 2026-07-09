جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های منتهی به خراسان رضوی و سمنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، حجم تردد در محور‌های منتهی به استان‌های خراسان رضوی و سمنان افزایش یافته و ترافیک در این محور‌ها نیمه‌سنگین است.

وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب و محدوده کلرد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در محور‌های چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران، بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال، آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال، تردد به‌صورت روان جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضع جوّی راه‌های کشور تصریح کرد: محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی محور‌های استان‌های گلستان و مازندران بارش باران گزارش شده است.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با حفظ فاصله طولی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و مدیریت زمان سفر، به توصیه‌های پلیس توجه کنند و سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.