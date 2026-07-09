به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق، بزرگراه‌های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد عادی و روان است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی، صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، ترافیک عادی و روان است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک عادی و روان است.

شریفی از شهروندان تهرانی خواست: توجه و تمرکز روی تلفن همراه در هنگام رانندگی احتمال وقوع حوادث ناگوار رانندگی را تا چند برابر افزایش می‌دهد؛ لذا خواهشمندیم در صورت تماس ضروری ابتدا پس از توقف کامل در محل امن و «موقعیت مناسب» با آرامش خاطر تماس بگیرید.