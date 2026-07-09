

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کبودتبار گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو در محدوده کلانتری ۱۰۶ نامجو، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم‌های عملیات و پیجویی انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی هویت متهمان شدند و پس از تکمیل مستندات و اخذ دستور قضایی، عملیات دستگیری آنان را اجرا کردند.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران در یک عملیات هدفمند، یک زوج سارق را دستگیر کردند و در ادامه تحقیقات نیز مالخر مرتبط با این پرونده شناسایی و در عملیاتی جداگانه بازداشت شد.

سرهنگ کبودتبار تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک دستگاه خودروی مسروقه و تعدادی مدارک متعلق به مالباختگان کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران اظهار داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و با رعایت نکات ایمنی، پلیس را در پیشگیری از وقوع سرقت یاری کنند.