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معاون سرمایهگذاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) گفت: بیش از ۱۰ درصد ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به نیروگاههای کوچکمقیاس اختصاص دارد و پیشبینی میشود این سهم در سالهای آینده افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر محمدنژاد سیگارودی با اشاره به اقدامات ساتبا برای توسعه نیروگاههای انشعابی و پشتبامی اظهار کرد: با توجه به اهمیت احداث نیروگاههای کوچکمقیاس از منظر ساتبا، توسعه این بخش در اولویت برنامههای سازمان قرار گرفته و استقبال مناسبی نیز از آن صورت گرفته است.
وی افزود: در همین راستا، تفاهمنامههای متعددی با دستگاهها و نهادهای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سازمانها و نهادهای حمایتی به امضا رسیده است تا زمینه توسعه این نیروگاهها در بخشهای مختلف فراهم شود.
معاون سرمایهگذاری ساتبا تصریح کرد: انعقاد این تفاهمنامهها نشاندهنده اهمیت راهبردی نیروگاههای کوچکمقیاس در برنامههای توسعهای ساتبا است و این حوزه در صدر اولویتهای سازمان قرار دارد.
محمدنژاد سیگارودی با اشاره به مشوقهای اقتصادی پیشبینیشده برای این بخش، خاطرنشان کرد: در نظام تعرفهگذاری خرید تضمینی برق نیز بالاترین نرخها به نیروگاههای کوچکمقیاس، اعم از نیروگاههای انشعابی و حمایتی، اختصاص یافته که بیانگر حمایت جدی از توسعه این بخش است.
وی از تدوین برنامهای جامع برای توسعه نیروگاههای انشعابی و پشتبامی خبر داد و گفت: ساتبا برنامه گستردهای را برای توسعه نیروگاههای خورشیدی بر روی انشعابات مختلف از جمله بخشهای خانگی، اداری، تجاری، کشاورزی و صنایع در دست اجرا دارد و هدفگذاری انجامشده، دستیابی به ظرفیتی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات در این حوزه است.
معاون سرمایهگذاری ساتبا تأکید کرد: تحقق این ظرفیت میتواند نقش مهمی در افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد برق کشور، توسعه تولید پراکنده و مشارکت گسترده مشترکان در تولید برق پاک ایفا کند.