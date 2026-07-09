فرماندار گرمسار برنامه‌های این شهرستان را برای اسکان، پذیرایی و اعزام زائران به مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی همتی با اشاره به تشکیل کمیته‌های هماهنگی برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید در شهرستان گرمسار گفت: محل های پذیرایی و اسکان زائران در مدارس، مساجد، هیات‌های مذهبی، خوابگاه‌های دانشجویی و سالن‌های ورزشی تدارک دیده شده است.

وی همچنین از برپایی ۲۰ موکب پذیرایی در مسیر‌های منتهی به تهران و مشهد مقدس در محدوده جاده‌های شهرستان گرمسار خبر داد.