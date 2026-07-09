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پست بانک ایران با بهرهگیری از تجربه موفق سالهای گذشته و در راستای تسهیل دسترسی زائران اربعین حسینی به خدمات بانکی، عرضه ارز اربعین را در شعب منتخب خود در سراسر کشور آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این بانک با اتکا به تجربه سالهای گذشته و برنامهریزیهای انجامشده، تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات سریع، دقیق و شایسته به زائران اربعین حسینی فراهم کرده است تا متقاضیان بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات ارزی پیشبینیشده بهرهمند شوند.
فهرست شعب منتخب، زمان آغاز فروش ارز و سایر جزئیات مربوط به نحوه دریافت ارز اربعین، از طریق درگاههای رسمی اطلاعرسانی پست بانک ایران اعلام خواهد شد.