پست بانک ایران با بهره‌گیری از تجربه موفق سال‌های گذشته و در راستای تسهیل دسترسی زائران اربعین حسینی به خدمات بانکی، عرضه ارز اربعین را در شعب منتخب خود در سراسر کشور آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این بانک با اتکا به تجربه سال‌های گذشته و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات سریع، دقیق و شایسته به زائران اربعین حسینی فراهم کرده است تا متقاضیان بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات ارزی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

فهرست شعب منتخب، زمان آغاز فروش ارز و سایر جزئیات مربوط به نحوه دریافت ارز اربعین، از طریق درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی پست بانک ایران اعلام خواهد شد.