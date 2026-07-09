به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز یکشنبه (بویژه طی بعد از ظهرها)، در بخش‌های غربی و جنوبی و تا حدودی مرکزی، سرعت وزش باد در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گرد و خاک محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین از فردا تا پایان هفته آینده روند تدریجی افزایش دما در سطح استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۶.۸ و ایذه با ۲۱.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۵.۹ و ۳۱.۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است.