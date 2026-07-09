به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان از افزایش مصرف برق همزمان با افزایش دمای هوا خبر داد و گفت: مصرف برق استان به ۵۵۰ مگاوات رسیده که نسبت به سال گذشته ۷.۵ درصد افزایش داشته است.

رسول روستایی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد مصرف برق استان مربوط به وسایل سرمایشی است افزود: یکی از مؤثرترین راهکارها برای مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه برق، پیوستن به پویش قرار همدلی و تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد به عنوان دمای آسایش است.

وی از شهروندان خواست در ساعات اوج مصرف از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف خودداری کنند و ادامه داد: برای کولرهای آبی استفاده از دور کند و برای کولرهای گازی تنظیم دما روی ۲۵ درجه علاوه بر تأمین آسایش به کاهش مصرف برق نیز کمک می‌کند.

روستایی با بیان اینکه افزایش دمای تنظیم کولر از ۱۸ به ۲۵ درجه، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف برق به همراه دارد، اضافه کرد: با اجرای این اقدام، می‌توان به اندازه مصرف برق یک شهرستان گرمسیری در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد و زمینه تأمین برق مطمئن و پایدار را برای همه مردم استان فراهم ساخت.

