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وزارت خارجه کشورمان با صدور بیانیهای اعلام کرد: حمله ارتش تروریستی آمریکا به چندین نقطه در استانهای ساحلی جنوب و دو پل در استانهای شرقی در مسیر ریلی مشهد مقدس، جنایت جنگی فاحش محسوب میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور خارجه، حملات تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا طی بامداد پنجشنبه ۱۸ خرداد به چندین نقطه در استانهای ساحلی جنوب و نیز دو پل در استانهای شرقی در مسیر ریلی مشهد مقدس را که بدون تردید جنایت جنگی فاحش محسوب میشود، به شدیدترین وجه محکوم میکند و بر عزم قاطع ملت غیور ایران برای دفاع از تمامیت سرزمینی، حاکمیت و امنیت ملی خود تاکید میکند.
حملات جنایتکارانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی ۴۸ ساعت گذشته به بهانه واهی واکنش به حوادث ادعایی در ارتباط با چند کشتی عبوری متخلف در تنگه هرمز در روز سهشنبه، نه تنها نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است بلکه نقض فاحش بندهای یک و پنج یادداشت تفاهم خاتمه جنگ و مستمسکی برای توجیه پایبند نبودن مستمر آمریکا به تفاهم خاتمه جنگ است.
در شرایطی که ملت فهیم و شجاع ایران با حضور باشکوه و بینظیر در مراسم وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب، اراده مستحکم خود را برای مقابله با دشمنان بدذات ایران و صیانت از اقتدار، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی میهنمان به نمایش گذاشتهاند، هیئت حاکمه شرور و روانپریش آمریکا برای جبران عجز و ناتوانی خود در درک عظمت و شکوه میهندوستی و وفاداری ایرانیان به آرمانهای انقلاب خود، متوسل به فحاشی، دروغپردازی و تجاوز نظامی، از جمله از طریق هدف قرار دادن مسیر راه آهن به سمت مشهدالرضا، شده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن ابراز انزجار از لفاظیهای سخیف رئیس جمهور و دیگر مقامات آمریکایی علیه ملت بزرگ ایران، اعتراف صریح آنها مبنی بر پایبند نبودن به یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد را گواه روشن دیگری بر پیمانشکنی، رذالت، جنگطلبی و شرارت هیئت حاکمه آمریکا میداند.
وزارت امور خارجه ضمن تبریک و تسلیت شهادت هممیهنان عزیزمان، از جمله تعدادی از دریادلان مدافع میهن در جنوب، که در حملات وحشیانه ارتش تروریستی آمریکا در ۴۸ ساعت گذشته به شهادت رسیدند، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران و مجازات متجاوزان تاکید میکند. جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد پیمانشکنی، قلدری و دنائت هیئت حاکمه آمریکا حقوق و منافع ملی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.