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مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با بیان اینکه مهلت ثبتنام کلاساولیها تا ۳۰ تیرماه است، گفت: لباس فرم دانشآموزان تغییر نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عیسی سهرابی با اشاره به روند ثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی گفت: تاکنون ۲۰ هزار دانشآموز معادل ۹۷ درصد نوآموزان، ثبتنام خود را انجام دادهاند و خانوادههایی که هنوز اقدام نکردهاند، تا ۳۰ تیرماه فرصت دارند فرزندان خود را در دبستان محل سکونت ثبتنام کنند.
وی با اشاره به برنامههای جبران افت تحصیلی در دوره متوسطه نیز گفت: طرحهای «امید» و «رویش علوی» برای مقاطع متوسطه اول و دوم با هدف ارتقای کیفیت آموزشی در حال اجرا است و همچنین برای دانشآموزان ورودی پایه هفتم، طرح «رشد» (رصد شایستگی دانشآموزان) در سه درس فارسی، ریاضی و علومتجربی اجرا میشود که دانشآموزان پس از ارزیابی در سه سطح «خوب»، «متوسط» و «نیازمند تلاش بیشتر» طبقهبندی خواهند شد.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان اضافه کرد: برای دانشآموزانی که نیاز به حمایت آموزشی بیشتری دارند، کلاسهای جبرانی و تقویتی پیشبینی شده است.
سهرابی گفت: تاکنون ۹۷ درصد دانشآموزان لرستان ثبت سفارش کتابهای درسی خود را انجام دادهاند و فرایند تأمین و توزیع کتابها مطابق برنامه زمانبندی در حال انجام است تا مدارس استان، سال تحصیلی جدید را با آمادگی کامل و بدون دغدغه آغاز کنند.
وی همچنین از هوشمندسازی فرایند ارزشیابی معلمان خبر داد و افزود: سامانه ارزشیابی ۳۶۰ درجه دبیران که پیش از این بهصورت کاغذی اجرا میشد، امسال به شکل کاملاً الکترونیکی و در سه مرحله اجرا خواهد شد که در این سامانه، مدیر مدرسه، دانشآموزان و اولیای آنان با ثبت امتیاز، دیدگاهها، پیشنهادها و توصیههای خود در ارزیابی عملکرد دبیران، رتبه هر دبیر را در سطح مدرسه و منطقه مشخص خواهند کرد؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای کیفیت تدریس و توسعه حرفهای معلمان دارد.