به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی یک انبار محل نگهداری کالای قاچاق در محدوده نعمت‌آباد شدند.

وی افزود: بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد محموله‌های کالای قاچاق توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی کشور به اطراف تهران منتقل و سپس با استفاده از خودروهای وانت به این انبار منتقل و برای توزیع دپو می‌شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران با هماهنگی مرجع قضایی از محل مورد نظر که یک منزل مسکونی بود، بازرسی کردند. در این عملیات مشخص شد کالاهای موجود در انبار در سامانه‌های مربوطه ثبت نشده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک معتبر گمرکی هستند.

افشاری تگفت: در بررسی‌های انجام‌شده، اسناد ارائه‌شده نیز مربوط به سال‌های گذشته بود و هیچ‌گونه مطابقتی با کالاهای کشف‌شده نداشت.

وی افزود: در این عملیات، ۱۸ هزار و ۱۰۰ پاکت انواع سیگار خارجی با برند‌های مختلف کشف و یک متهم نیز دستگیر شد. پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله را بیش از ۸ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، از شهروندان خواست برای حمایت از تولید داخلی و مقابله با قاچاق کالا، هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با قاچاق یا احتکار کالا را از طریق شماره‌های ۰۲۱-۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند.