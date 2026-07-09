سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بندرانزلی، از پایش میدانی تأسیسات گردشگری این شهرستان با هدف صیانت از حقوق گردشگران، ارتقای سطح کیفی خدمات و زمینه‌سازی برای توسعه پایدار گردشگری دریامحور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زهرا جهانی گفت: گردشگری دریامحور، مزیت راهبردی شهرستان و استان گیلان است که می‌تواند با تنوع‌بخشی به سبد محصولات گردشگری و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های ساحلی و دریایی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی جوامع محلی و افزایش ماندگاری گردشگران شود.

وی با تشریح اهمیت نظارت بر تأسیسات گردشگری افزود: در راستای تحقق سیاست‌های توسعه پایدار و صیانت از حقوق گردشگران، بازدید‌های میدانی از مراکز اقامتی و پذیرایی شهرستان بندرانزلی انجام شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان بندرانزلی با بیان اینکه ارزیابی سطح کیفیت تأسیسات گردشگری، یکی از مأموریت‌های اصلی اداره‌کل است، گفت: در این بازدیدها، شاخص‌هایی همچون رعایت استاندارد‌های حرفه‌ای، الزامات بهداشتی، کیفیت خدمات‌رسانی و شیوه‌های تکریم مسافران توسط کارشناسان نظارت معاونت گردشگری استان مورد پایش دقیق قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای مستمر کیفیت خدمات در مراکز گردشگری افزود: بهره‌برداران و مدیران تأسیسات موظف‌اند ضوابط و استاندارد‌های ابلاغی را به‌دقت اجرا کنند تا تجربه گردشگران در این مقصد گردشگری، متناسب با شأن و جایگاه آنها باشد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان بندرانزلی با اشاره به رویکرد جدید اداره‌کل در حوزه گردشگری دریامحور گفت: شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های مرتبط و ایجاد محصولات نوین گردشگری در پهنه‌های آبی، از اولویت‌های مهم اداره‌کل است که با مشارکت بخش خصوصی و برنامه‌ریزی علمی دنبال می‌شود؛ تا شاهد ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و شکوفایی بیش از پیش ظرفیت‌های گردشگری دریامحور در بندرانزلی باشیم.