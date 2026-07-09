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فعال رسانهای پاکستان گفت: آنچه امروز از رهبر انقلاب اسلامی میدانیم تنها گوشهای از شخصیت ایشان است و نمیتوان زندگی و اندیشه ۸۶ ساله ایشان را تنها بر پایه چند ماه روایتهای رسانهای شناخت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ میر محمد علی خان، اینفلوئنسر و فعال رسانهای پاکستان طی اظهاراتی در همایش بررسی ابعاد شخصیت والای رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران با اشاره به اینکه بسیاری تصور میکنند با مطالعه چند گزارش یا مشاهده چند مستند، شناخت کاملی از رهبر شهید به دست آوردهاند، تصریح کرد: ما هنوز در آغاز مسیر شناخت این شخصیت بزرگ قرار داریم و تنها توانستهایم بخشی از ابعاد فکری، اخلاقی و مدیریتی ایشان را درک کنیم.
این فعال رسانهای پاکستانی در ادامه به تجربه شخصی خود از آشنایی با جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: سالهایی که در آمریکا بهعنوان بانکدار و فعال حوزه سرمایه گذاری فعالیت میکردم، همواره این پرسش برایم مطرح بود که ایران چگونه با وجود گستردهترین تحریمهای اقتصادی به حیات خود ادامه میدهد.
وی گفت: در هر سفر به ایران، در پی یافتن پاسخ این پرسش در میان شاخصها و محاسبات اقتصادی بودم اما هیچ یک از تحلیلهای مالی قادر به توضیح این واقعیت نبود.
میر محمد علی خان تصریح کرد: حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پیش دریافتم که پاسخ این معما در اعداد و ارقام اقتصادی نیست، بلکه در اراده مردم و اقتصاد مقاومتی نهفته است. آنچه ایران را در برابر فشارها و تحریمها پایدار نگه داشته، پیش از هر چیز، اراده ملت و روحیه مقاومت است.
این فعال رسانهای پاکستانی در پایان تأکید کرد: شناخت تجربه جمهوری اسلامی ایران و شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، تنها از مسیر مطالعه عمیق، مشاهده میدانی و فهم واقعی اندیشههای ایشان امکان پذیر است و نمیتوان با قضاوتهای سطحی یا روایتهای کوتاه مدت رسانهای، تصویری دقیق از این واقعیت ارائه کرد.