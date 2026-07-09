



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ این رویداد با هدف پاسداشت و ادای احترام هنرمندان هنر‌های نمایشی سراسر کشور به مقام قائد شهید امت برگزار می شود و گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف کشور در آن حضور خواهند داشت.

در این رویداد، ۷۰ اثر در قالب نمایش‌های میدانی، نمایش‌های خیابانی، پرفورمنس، نمایش‌های آیینی، نقالی، پرده‌خوانی و سوگ‌خوانی، به‌صورت همزمان در میادین، اجتماعات مردمی و دیگر فضا‌های عمومی سراسر کشور اجرا می‌شوند. همچنین در مجموع بیش از ۳۰۰ اجرای عمومی برای این آثار در طول برگزاری رویداد پیش‌بینی شده است.

فهرست آثار منتخب تولیدی مراکز نمایش حوزه هنری انقلاب اسلامی :

استان فارس

نمایش «سفر»؛ نویسنده و کارگردان: اصغر گروسی

نمایش «نگین انگشتری»؛ نویسنده: اصغر گروسی | کارگردان: سارا خیری

رویداد ملی نمایش‌های میدانی و پرفورمنس «آقای شهید ایران» از ۱۸ تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به همت دفتر تئاتر فراتهران مرکز هنر‌های نمایشی سوره با مشارکت مراکز استانی حوزه هنری، همزمان در استان‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد.