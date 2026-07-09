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اردوی تیمهای هاکی چمن ۵ نفره کمتر از ۱۸ سال کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در عمان، در استان های سمنان و آذربایجان غربی برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیمهای هاکی چمن ۵ نفره کمتر از ۱۸ سال پسران و دختران کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در عمان، در استان های سمنان و آذربایجان غربی برگزار می شود.
اردوی تیم پسران با حضور ۲۴ نفر ۱۹ تا ۲۶ تیر در مهدیشهر سمنان و اردوی تیم دختران با حضور ۱۵ نفر ۱۹ تا ۲۳ تیر در نقده آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.
مسابقات هاکی چمن ۵ نفره کمتر از ۱۸ سال قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی ۲۹ تیر تا ۳ مرداد در مسقط برگزار میشود و لیست نهایی تیمها برای اعزام پس از پایان اردوها اعلام می شود.
این اعزام، نخستین حضور تیمهای زیر ۱۸ سال کشورمان در این سطح از مسابقات بینالمللی محسوب میشود و بازیکنان حاضر در اردوها، منتخبین المپیاد استعدادهای برتر هاکی کشور هستند.