اردوی تیم‌های هاکی چمن ۵ نفره کمتر از ۱۸ سال کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در عمان، در استان های سمنان و آذربایجان غربی برگزار می شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم‌های هاکی چمن ۵ نفره کمتر از ۱۸ سال پسران و‌ دختران کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در عمان، در استان های سمنان و آذربایجان غربی برگزار می شود.

اردوی تیم پسران با حضور ۲۴ نفر ۱۹ تا ۲۶ تیر در مهدیشهر سمنان و اردوی تیم دختران با حضور ۱۵ نفر ۱۹ تا ۲۳ تیر در نقده آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.

مسابقات هاکی چمن ۵ نفره کمتر از ۱۸ سال قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی ۲۹ تیر تا ۳ مرداد در مسقط برگزار می‌شود و لیست نهایی تیم‌ها برای اعزام پس از پایان اردو‌ها اعلام می شود.

این اعزام، نخستین حضور تیم‌های زیر ۱۸ سال کشورمان در این سطح از مسابقات بین‌المللی محسوب می‌شود و بازیکنان حاضر در اردو‌ها، منتخبین المپیاد استعداد‌های برتر هاکی کشور هستند.