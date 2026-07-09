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فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری پنج سارق حرفهای موبایلقاپ و موتورسیکلت در شهر ری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی گفت: در پی افزایش سرقتهای موبایلقاپی در هفتههای اخیر در محدوده امینآباد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۷۳ امینآباد قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، مخفیگاه متهم را در شهرستان ری شناسایی کردند و پس از اخذ دستور قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه این سارق، ۱۰ دستگاه تلفن همراه هوشمند مسروقه کشف شد. متهم که دارای سوابق کیفری است، در تحقیقات پلیس به هشت فقره موبایلقاپی در محدوده امینآباد اعتراف کرد و برای ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ مافی همچنین از دستگیری دو سارق حرفهای موتورسیکلت در عملیاتی دیگر خبر داد و گفت: با افزایش سرقت موتورسیکلت در محدوده شهرری، مأموران کلانتری ۱۳۱ شهرری با اجرای گشتهای هدفمند و نامحسوس، موفق شدند دو متهم را در حین اقدامات پلیسی شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.
وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، سه دستگاه موتورسیکلت مسروقه و یک قبضه سلاح سرد از نوع قمه کشف شد.