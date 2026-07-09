به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر گفت: با ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان به حرم مطهر، آماده‌سازی پیکر‌ها برای مراسم نماز انجام خواهد شد.

مصطفی فیضی افزود: مراسم نماز در حرم مطهر برگزار خواهد شد و صف جمعیت نمازگزار به سمت خیابان طبرسی ادامه پیدا خواهد کرد.

وی در مورد محل تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز گفت: بر اساس توصیه و تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی و بیت شریف ایشان، تاکید بر آن بود که توجه و احترام به زیارت امام رضا (ع) در اولویت قرار داشته باشد و بنا بر آن شد تا هر کجا که به مسیر زیارت و تشرف اشکالی وارد نکند، به عنوان محل دفن مشخص شود؛ لذا چند نقطه بر این اساس آماده شده و هر کجا که معین شد، تدفین پیکر‌های مطهر در آن صورت خواهد گرفت.