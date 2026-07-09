اهدای اعضای بدن جوان کهگیلویه و بویراحمدی به بیماران نیازمند
اعضای بدن جوان مرگ مغزی در کهگیلویه و بویراحمد به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تجلیل از اقدام خداپسندانه خانواده زندهیاد «سید سامان ساجدی نیا» که در پی سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، گفت: اهدای اعضای بدن این جوان به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.
سیده رقیه پناهی با بیان اینکه اهدای عضو یکی از والاترین جلوههای ایثار در جامعه است، افزود: اقدام این خانواده در اهدای اعضای حیاتی پیکر فرزندشان نه تنها تداوم بخش حیات برای بیماران نیازمند عضو است، بلکه پیامی روشن از نوعدوستی و فرهنگ والای هموطنان ما در استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب میشود.
وی با تقدیر از تلاشهای بی وقفه تیمهای درمانی و هماهنگکنندگان پیوند عضو در دانشگاه که با تعهد و تخصص خود این فرایند پیچیده را به سرانجام رساندند، اضافه کرد: ترویج فرهنگ اهدای عضو و آگاهی بخشی درباره مرگ مغزی میتواند گامی موثر در کاهش لیست انتظار بیماران نیازمند باشد.
پناهی ضمن آرزوی صبر برای خانواده داغدار سید سامان ساجدینیا ابراز امیدواری کرد این اقدام ماندگار در جامعه نهادینه شود تا شاهد نجات جان هموطنان بیشتری باشیم.