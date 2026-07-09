اعضای بدن جوان مرگ مغزی در کهگیلویه و بویراحمد به بیماران نیازمند اهدا شد.

اهدای اعضای بدن جوان کهگیلویه و بویراحمدی به بیماران نیازمند

اهدای اعضای بدن جوان کهگیلویه و بویراحمدی به بیماران نیازمند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تجلیل از اقدام خداپسندانه خانواده زنده‌یاد «سید سامان ساجدی نیا» که در پی سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، گفت: اهدای اعضای بدن این جوان به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.

سیده رقیه پناهی با بیان اینکه اهدای عضو یکی از والاترین جلوه‌های ایثار در جامعه است، افزود: اقدام این خانواده در اهدای اعضای حیاتی پیکر فرزندشان نه تنها تداوم بخش حیات برای بیماران نیازمند عضو است، بلکه پیامی روشن از نوع‌دوستی و فرهنگ والای هم‌وطنان ما در استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود.

وی با تقدیر از تلاش‌های بی وقفه تیم‌های درمانی و هماهنگ‌کنندگان پیوند عضو در دانشگاه که با تعهد و تخصص خود این فرایند پیچیده را به سرانجام رساندند، اضافه کرد: ترویج فرهنگ اهدای عضو و آگاهی بخشی درباره مرگ مغزی می‌تواند گامی موثر در کاهش لیست انتظار بیماران نیازمند باشد.