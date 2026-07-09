به گزارش خبرگزاری صداوسیما چند شب پیش گروهی از اراذل و اوباش سابقه‌دار با استفاده از سلاح سرد (قمه) به یک واحد صنفی جگرکی در شمال تهران حمله کردند. مهاجمان ضمن تخریب اموال و وارد کردن خسارت مالی، با ضرب‌وشتم تعدادی از شهروندان، موجب ایجاد رعب و وحشت در محل شدند.

بر اساس اعلام پلیس، بلافاصله پس از دریافت گزارش این حادثه و با توجه به حساسیت موضوع، رسیدگی ویژه به پرونده در دستور کار تیم‌های عملیاتی پایگاه یکم پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت. مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی محل اختفای متهمان در محدوده محل وقوع جرم شدند.

در ادامه، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی، تمامی عوامل اصلی این شرارت را دستگیر کردند. متهمان پس از تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی اعلام کرد که با افراد و گروه‌هایی که با اقدامات خشونت‌آمیز امنیت شهروندان را تهدید کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد و اجازه اخلال در آرامش و امنیت جامعه را نخواهد داد.