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مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران از دستگیری عاملان اصلی حمله مسلحانه به یک واحد صنفی در شمال شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما چند شب پیش گروهی از اراذل و اوباش سابقهدار با استفاده از سلاح سرد (قمه) به یک واحد صنفی جگرکی در شمال تهران حمله کردند. مهاجمان ضمن تخریب اموال و وارد کردن خسارت مالی، با ضربوشتم تعدادی از شهروندان، موجب ایجاد رعب و وحشت در محل شدند.
بر اساس اعلام پلیس، بلافاصله پس از دریافت گزارش این حادثه و با توجه به حساسیت موضوع، رسیدگی ویژه به پرونده در دستور کار تیمهای عملیاتی پایگاه یکم پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت. مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی محل اختفای متهمان در محدوده محل وقوع جرم شدند.
در ادامه، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی، تمامی عوامل اصلی این شرارت را دستگیر کردند. متهمان پس از تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.
پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی اعلام کرد که با افراد و گروههایی که با اقدامات خشونتآمیز امنیت شهروندان را تهدید کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد و اجازه اخلال در آرامش و امنیت جامعه را نخواهد داد.