به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مردم استان در صد و سی امین شب میدان داری، حضور میلیونی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب را نماد اتحاد مسلمانان و پاسخی کوبنده به یاوه گویی های دشمنان دانستند و بر برگزاری با شکوه این مراسم در مشهد مقدس و ادامه راه آن امام مجاهد تاکید کردند.

جاماندگان این مراسم از حسرتشان برای حضور در مراسم تشییع در مشهد مقدس گفتند.