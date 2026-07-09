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با حضور زائران مراسم تشییع رهبر شهید، محمدرضا اکبری، خیر نیکاندیش اهل روستای کواکی شهرستان فاروج و ساکن ملارد، با همکاری هیئت ثامنالائمه (ع) ملارد، هزینه تهیه و توزیع هزار پرس غذای گرم را در موکب شهرستان فاروج تأمین کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، غذای گرم تهیه شده با همکاری خادمان موکب میان زائران و مهمانان توزیع شد و جلوهای از همدلی، اخلاص و خدمترسانی مردم فاروج و خیران را به نمایش گذاشت. هیئت ثامنالائمه (ع) ملارد نیز که سابقه حضور در برنامههای بزرگ مذهبی و خدمت به زائران را در کارنامه خود دارد، در این اقدام خداپسندانه مشارکت مؤثری داشت.
در حاشیه این برنامه مسئولان شهرستان با حضور در موکب از محمدرضا اکبری به پاس این اقدام ارزشمند و مشارکت در خدمترسانی به زائران و مهمانان رهبر شهید تقدیر کردند.