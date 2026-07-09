پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی با پیش بینی هوا در ۵ روز آینده، به کشاورزان توصیه کرد در انجام عملیات کشاورزی در باغها و مزارع هنگام وزش باد، برای جلوگیری از خسارات احتمالی احتیاط کنند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سمانه غلامی گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیش یابی، پس از رگبار و رعد و برق در شمال و شمال غرب کشور، از روز جمعه تا یکشنبه (۱۹ تا ۲۱ تیرماه) جو در اکثر مناطق پایدار خواهد بود؛ اما در نوار شرقی کشور، به ویژه منطقه زابل، وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی میشود.
این کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی توصیه کرد: کشاورزان برای جلوگیری از خسارت، از «قیم» برای نهالهای تازه استفاده کنند، از آبیاری بیش از حد جهت جلوگیری از خوابیدگی محصولات خودداری نمایند و پیش از وزش باد، سرشاخهها و میوههای آلوده را جمع آوری کنند.
همچنین در بخش دامداری و آبزی پروری، غلامی بر کنترل استحکامات، تنظیم دریچههای کندوها در خلاف جهت باد، خودداری از چرای دام در ارتفاعات هنگام گرد و خاک، پناه گرفتن در مکانهای امن هنگام رعد و برق و افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان جهت تأمین اکسیژن تأکید کرد.
او در پایان با بررسی آمارهای هفته گذشته، اعلام کرد: بیشترین بارش در استان آذربایجان غربی (۷۷.۵ میلی متر) و گرمترین نقطه کشور آب پخش بوشهر با ۴۸.۵ درجه سلسیوس بوده است.