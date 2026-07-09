دوچرخه سوار کهگیلویه و بویراحمدی توانست در مسابقات دوچرخه‌سواری استقامت جاده کشور بر سکوی نایب قهرمانی بایستد.

نایب قهرمانی رکاب‌زن کهگیلویه و بویراحمدی در مسابقات کشوری دوچرخه‌سواری

نایب قهرمانی رکاب‌زن کهگیلویه و بویراحمدی در مسابقات کشوری دوچرخه‌سواری

لویه و بویراحمد ، مسابقات دوچرخه‌سواری استقامت جاده کشور که حکم انتخابی تیم ملی را داشت ۱۶ تیر با حضور ۱۵۰ نفر از رکاب‌زنان کشور در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد که در بخش استقامت جوانان، ۵۰ ورزشکار به رقابت پرداختند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی