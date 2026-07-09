نایب قهرمانی رکابزن کهگیلویه و بویراحمدی در مسابقات کشوری دوچرخهسواری
دوچرخه سوار کهگیلویه و بویراحمدی توانست در مسابقات دوچرخهسواری استقامت جاده کشور بر سکوی نایب قهرمانی بایستد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسابقات دوچرخهسواری استقامت جاده کشور که حکم انتخابی تیم ملی را داشت ۱۶ تیر با حضور ۱۵۰ نفر از رکابزنان کشور در ردههای سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد که در بخش استقامت جوانان، ۵۰ ورزشکار به رقابت پرداختند.
در پایان مسابقات یاد شده که در جادههای سلطانیه برگزار شد، «دادمهر صادقی» توانست با کسب مقام دوم، مدال نقره مسابقات را به گردن آویزد.