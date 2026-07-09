پخش زنده
امروز: -
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیهای ضمن قدردانی از حضور حماسی و بینظیر مردم عراق در آیین تشییع پیکر مطهر شهید امت در نجف و کربلا، این رویداد را «همه پرسی بزرگ وفاداری» به آرمانهای مقاومت، وفاداری به رهبری حکیمانه جهان اسلام و پیوند ناگسستنی دو ملت ایران و عراق خواند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و درود خدا بر دستان پرمهر و چشمهای بارانی «امت پیرو» و «وارثان عشق» در خاک مقدس کربلا و نجف و درود بر قلبهای سوخته و جامههای به خاکستر نشسته علما و مردم، جوانان و نوجوانان، زنان و مردان، عشایر و طوایف غیور بلادِ اباعبدالله الحسین (ع) که دامنهای از وفا را به وسعت تاریخ گستراندند.
دیروز، پهنه گیتی شاهد تجلی غریبترین و در عین حال باشکوهترین صحنههای دلدادگی معاصر بود. آنگاه که آغوش گشوده و سینه سوزان میزبانان باشکوه عراقی، کالبد مطهر «شهیدُ الامّة» و «امام شهید» را، چون جانی شیرین در بر گرفتند.
سیل خروشان مردم در بدرقه پیکر آسمانی و خروش ملت غیور عراق، اشک را با حماسه آمیخت و عزاداران عاشق با نالههای جانسوز خود، گویی بار دیگر در رثای مولایشان حسین (ع) ضجه زدند. حضور بیمانند در استقبال و مشایعت پیکر مطهر نادره دوران، رهبر حکیم و فرزانه، خادم زوار حریم آلالله و اولین زائر اربعین امسال، نمایشی بیبدیل از پیوند عاشقانه امت و امامت بودکه در آن، مرزهای جغرافیایی در برابر اقیانوس بیکران ایمان و ارادت رنگ باخت و تجلیبخش نماد درخشان برادری و اشتراکات عمیق فرهنگی میان دو ملت رشید شد.
این وداع باشکوه و بینظیر، «رفراندوم وفاداری» و همهپرسی عظیم مردمی برای بیعت با آرمانهای مقاومت و ابراز وفاداری به رهبری حکیمانه جهان اسلام بود.
مشتهای گرهکرده و وحدتآفرین جوانان غیور عراقی و ایرانی در کنار یکدیگر، این رستاخیز بزرگ را به مظهر انتقام و پررنگتر شدن خط سرخ خونخواهی بدل ساخت؛ پیامی صریح و بیپرده به مستکبران عالم مخابره کرد. این خیزش بیمانند، تجدید میثاق و «عهدِ خونین» امت با مکتب جهاد بود. سوگندی استوار برای تداوم راه امام شهید و پاسخی کوبنده به دشمنان در جهت حفظ همبستگی دو ملت ایران و عراق که بر جریده عالم ثبت گردید.
ابعاد این حضور میلیونی، علاوه بر جلوههای بیشمار عاطفی، واجد نمایش قدرت منطقهای بیسابقه بود که جایگاه فرامرزی و اسلامی ایشان را به رخ جهانیان کشید و به عنوان نشانه تثبیت وزن استراتژیک و قدرت دیپلماتیک ایران در غرب آسیا، تمامی موازین سیاسی استکبار را برهم زد و عمق پیوند معنوی و برادری دو ملت در برابر توطئههای آمریکایی را به اثبات رساند.
عظمت خیرهکننده و جلالِ این تشییعهای پیدرپی و بینظیر در تهران، قم، نجف و کربلا چنان سهمگین، تکاندهنده و کتمان ناپذير بود که دشمن زبون آمریکایی و بوقهای تبلیغاتی جبهه کفر نتوانستند این شکوه و عظمت الهی را ببینند و تحمل کنند و از همین روی، مستکبران کوردل در اوج استیصال و وحشت، مذبوحانه اقدام به تجاوز و حمله نظامی کردند تا شاید این رستاخیز تاریخی و فوران آگاهی ملتها را تحتالشعاع قرار دهد و بر شکست استراتژیک خود سرپوش بگذارند، غافل از آنکه خون پاک امام شهید، جوشانتر از همیشه، بیدارگر جانهاست.
ملت بزرگ و قدرشناس ایران مراتب سپاس قلبی و تکریم عمیق خویش را تقدیم پیشگاه شرافت، غیرت و مهمان نوازی ملت بزرگ عراق، عشایر غیور، مراجع عظام و مجاهدان حشدالشعبی مینماید و این حماسه ماندگار را که پیوند عمیق دو ملت را در برابر هرگونه دسیسه نفوذناپذیر ساخت، ارج مینهد. باشد که این الفت الهی و وحدتِ برآمده از خون امام شهید، چراغ راه تحقق تمدن نوین اسلامی در پرتو مقاومت باشد.