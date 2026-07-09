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دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام از بررسی ویژه پرونده فوت دو مادر در بیمارستان کوثر خبر داد و اعلام کرد که در صورت احراز قصور، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام با اشاره به فوت دو مادر باردار در بیمارستان کوثر طی روزهای اخیر، از ورود ویژه دستگاه قضایی به این پرونده خبر داد.
وی گفت: با توجه به حساسیت موضوع و واکنشهای گسترده افکار عمومی، رسیدگی به این پروندهها بهصورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار گرفته است.
بخشنده تصریح کرد: در نخستین روز کاری هفته آینده، مسئولان بیمارستان و سایر افراد مرتبط برای ارائه توضیحات به مرجع قضایی دعوت میشوند.
دادستان ایلام با تأکید بر بررسی دقیق تمام مستندات پزشکی و مدارک درمانی، خاطرنشان کرد: چنانچه هرگونه قصور یا تخلفی از سوی کادر درمانی یا هر شخص دیگر احراز شود، پرونده قضایی تشکیل و برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد شد.
وی هدف از این اقدام را روشن شدن ابعاد حادثه، صیانت از حقوق شهروندان و اطمینان از رعایت استانداردهای درمانی اعلام کرد.