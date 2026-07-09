پخش زنده
امروز: -
فیلم سینمایی «سرو زیر آب» و «اسفند»، جمعه ۱۹ تیر از شبکه سه و «فریاد بیصدا» بهعنوان یکی از قسمتهای مجموعه «سرو، سپید، سرخ»، امشب از شبکه تماشا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر در گونه دفاع مقدس ساعت ۸:۳۰ پخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: راز جهانبخش کرامت فاش میشود؟ این راز خواب چیستا، ماهرو، گودرز، بهرام، جهانگیر و سرگرد پوشیاس را آشفته خواهد کرد. جهانبخش برای اثبات بی گناهیاش و بازگشت آرامش سفر بلندی را آغاز میکند؛ سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر میدهد.
بابک حمیدیان، مینا ساداتی، شهرام حقیقت دوست، رضا بهبودی، همایون ارشادی، مهتاب نصیرپور، هومن برق نورد، ستاره اسکندری، فرخ نعمتی و مسعود رایگان در «سرو زیر آب» بازی کردهاند.
ساعت ۱۴:۳۰ فیلم سینمایی «اسفند» محصول ۱۴۹۳ به تهیهکنندگی آقایان زنده یاد جلیل شعبانی و مهاجر توحیدپرست در گونه دفاع مقدس هم ساعت ۱۴:۳۰ پخش خواهد شد.
داستان فیلم «اسفند» به مقطعی حساس از زندگی شهید علی هاشمی میپردازد؛ زمانی که او با تدبیر و مدیریت خود توانست اختلافات میان رزمندگان و بومیان خوزستان را کاهش دهد و با جلب اعتماد و مشارکت مردم عرب منطقه، قرارگاه سری نصرت را برای شناسایی و طراحی عملیات خیبر تشکیل دهد تا این که ..
«فریاد بیصدا» به کارگردانی مهدی شامحمدی، بهعنوان یکی از قسمتهای مجموعه «سرو، سپید، سرخ» امشب ساعت ۲۰ از شبکه تماشا پخش می شود.
قسمت «فریاد بیصدا» که به نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی آرش زینالخیری تولید شده است، داستان پسری ناشنوا را روایت میکند که در پی حمله به خانهاش، در میانه ویرانی و آشفتگی جنگ، از خانوادهاش جدا میشود و در بیخبری از سرنوشت آنها، با تجربهای تلخ از تنهایی و اضطراب روبهرو میشود تجربهای که او را در مسیری دشوار برای درک و مواجهه با واقعیتهای پیرامونش قرار میدهد.
در «فریاد بیصدا» وندا جعفری، آرمان میرزایی، خیام وقارکاشانی و شیوا خسرومهر به ایفای نقش پرداختهاند.