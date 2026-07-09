به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، الهه باقری با بیان اینکه برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌شود در سطح استان ۲۵ هزار و ۳۰۰ دانش آموز در پایه اول ابتدایی ثبت‌نام کنند گفت: تاکنون ۲۱ هزار و ۶۶ نفر از این تعداد، فرایند ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: درخواست ما از اولیا این است که ثبت‌نام را به روزهای پایانی موکول نکنند و بر اساس شعاع محل سکونت، فرایند پیش‌ثبت‌نام را انجام دهند.

وی در خصوص ضرورت سنجش سلامت نوآموزان گفت: انجام فرایند سنجش بدو ورود لازمه ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول است که تاکنون بیش از ۹۶ درصد در این فرایند شرکت کرده‌اند.

وی از والدین خواست ثبت‌نام را به روزهای پایانی موکول نکنند.