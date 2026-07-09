سعدی نقشبندی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از پیش‌بینی خرید تضمینی ۷۵۰ تا ۷۸۰ هزار تن گندم در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: همزمان با آغاز فصل برداشت، مراکز خرید، ناوگان کمباین و زیرساخت‌های لازم برای تحویل محصول کشاورزان در سراسر استان آماده شده است.

پیش‌بینی خرید تضمینی تا ۷۸۰ هزار تن گندم در کردستان پیش‌بینی خرید تضمینی تا ۷۸۰ هزار تن گندم در کردستان پیش‌بینی خرید تضمینی تا ۷۸۰ هزار تن گندم در کردستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سعدی نقشبندی با بیان اینکه در سال زراعی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مجموع سطح زیر کشت گندم در استان به ۶۸۱ هزار هکتار رسیده است، افزود: از این میزان، ۶۴۰ هزار هکتار به کشت دیم و ۴۱ هزار هکتار به کشت آبی اختصاص دارد.

وی با اشاره به برآورد تولید گندم در استان اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال بین ۷۵۰ تا ۷۸۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از آمادگی کامل برای برداشت محصول خبر داد و گفت: در اوج فصل برداشت، دو هزار و ۸۸۰ دستگاه کمباین در مزارع استان فعالیت خواهند کرد و بین ۸۵ تا ۹۰ مرکز خرید تضمینی نیز آماده تحویل گندم کشاورزان هستند.

نقشبندی با اشاره به فعالیت حدود ۱۲۰ هزار بهره‌بردار در بخش تولید گندم استان، پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران را از اولویت‌های جهاد کشاورزی دانست و افزود: تسریع در پرداخت بهای گندم تحویلی، زمینه تأمین نقدینگی، خرید نهاده‌ها و آغاز به‌موقع کشت سال آینده را فراهم می‌کند.

وی از کشاورزان خواست محصول خود را تنها از طریق سامانه پهنه‌بندی و مراکز مجاز خرید تضمینی تحویل دهند تا فرآیند ثبت اطلاعات، خرید محصول و پرداخت مطالبات بدون مشکل انجام شود.

کامیار میرزایی فرماندار شهرستان کامیاران نیز از روند مطلوب برداشت گندم و فعالیت مراکز خرید تضمینی در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.

کامیار میرزایی با اشاره به بازدید میدانی از روند برداشت و عملکرد مراکز خرید تضمینی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی موجب شده است عملیات برداشت و خرید تضمینی گندم بدون مشکل در حال انجام باشد.

وی اظهار کرد: امسال حدود ۳۲ هزار هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت گندم قرار دارد و هفت مرکز خرید تضمینی برای تحویل محصول کشاورزان فعال شده‌اند.

فرماندار کامیاران با بیان اینکه ۱۴۵ دستگاه کمباین در مزارع دیم و آبی شهرستان مشغول برداشت محصول هستند، گفت: برنامه‌ریزی لازم برای جلوگیری از ازدحام در مراکز خرید و تسریع در تحویل گندم انجام شده است.

میرزایی تأکید کرد: فراهم کردن شرایط مناسب برای تحویل محصول و جلب رضایت کشاورزان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان در فصل برداشت است.