به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ مائو نینگ در نشست خبری روز پنج‌شنبه خود در واکنش به نگرانی‌های اخیر اجلاس ناتو درباره امنیت چین، گفت: ناتو به عنوان یک «ائتلاف دفاعی» منطقه‌ای با مسئولیت‌ها و مرز‌های جغرافیایی روشن قرار دارد و نباید همیشه چین را مطرح کند.

این دیپلمات چینی با تاکید بر اینکه پکن همواره نیرویی برای صلح جهانی بوده گفت: چین هرگز هیچ کشوری را تهدید نکرده و قطعا امنیت منطقه یورو آتلانتیک را به چالش نکشیده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین از ناتو خواست، تفکر جنگ سرد را کنار بگذارد و برداشت خود از چین را اصلاح کند و دست از بزرگنمایی تهدید چین بردارد.