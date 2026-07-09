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سخنگوی وزارت امور خارجه چین از ناتو خواست دست از بزرگنمایی درباره تهدید چین بردارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ مائو نینگ در نشست خبری روز پنجشنبه خود در واکنش به نگرانیهای اخیر اجلاس ناتو درباره امنیت چین، گفت: ناتو به عنوان یک «ائتلاف دفاعی» منطقهای با مسئولیتها و مرزهای جغرافیایی روشن قرار دارد و نباید همیشه چین را مطرح کند.
این دیپلمات چینی با تاکید بر اینکه پکن همواره نیرویی برای صلح جهانی بوده گفت: چین هرگز هیچ کشوری را تهدید نکرده و قطعا امنیت منطقه یورو آتلانتیک را به چالش نکشیده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین از ناتو خواست، تفکر جنگ سرد را کنار بگذارد و برداشت خود از چین را اصلاح کند و دست از بزرگنمایی تهدید چین بردارد.