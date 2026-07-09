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فرمانده انتظامی فریدونکنار از کشف محموله کولرهای گازی قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ حسینزاده گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پلیس آگاهی، محل نگهداری این محموله شناسایی و در بازرسی از آن، تعدادی کولر گازی خارجی فاقد مدارک قانونی و گمرکی کشف شد.
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشفشده را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند، افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار در پایان تأکید کرد: پلیس با هرگونه قاچاق کالا که موجب اخلال در اقتصاد کشور شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مرتبط با قاچاق کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.