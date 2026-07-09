به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، نماینده تام الاختیار استاندار خراسان جنوبی در ستاد تشییع و بدرقه رهبر شهید ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار. با اشاره به خدماتدهی ۳۳۴ موکب برای خدمات رسانی به زائران در داخل استان و مشهد، افزود: در بازدید انجام شده از موکب‌های استان، تمام خدمات دهی موکب‌ها به نحو احسن در حال نجام است.

فاطمی با اشاره به اسکان و پذیرایی مطلوب از زائران، گفت: گروه‌های جهادی در موکب ها، گروه‌های مردمی و هیئات مذهبی و بسیج به بهترین نحو از زائران پیذرایی می‌کنند.

نماینده تام الاختیار استاندار خراسان جنوبی در ستاد تشییع و بدرقه رهبر شهید ایران گفت: خدمات دهی و اسکان موکب‌ها به زائران در مشهد مقدس تا شنبه ادامه دارد.

وی از خدمات دهی حدود ۴۰۰ نفر از امدادگران هلال احمر خراسان جنوبی از شب گذشته در ترمینال مشهد تا فلکه آب و فعالیت درمانگاه سرپایی از صبح امروز با ۱۵۰ نفر نیروی پزشکی و درمانی و ۱۰۰ نفر نیروی خدماتی خبر داد.

فاطمی از خدمات دهی موکب‌های استان در ۸۰ نقطه استان خبر داد و گفت: موکب‌های پخت نان تاکنون ۶۵ هزار قرص نان پخت کردند.

نماینده تام الاختیار استاندار خراسان جنوبی در ستاد تشییع و بدرقه رهبر شهید ایران گفت: از تمام ظرفیت مدارس و اماکن مذهبی برای اسکان زائران خبر داد.