پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکا باید از سیاستهای تکانشی فاصله گرفته و رویکردی منطقی را دنبال کند، چرا که تکیه بر زور و تهدید، قطعاً به قیمت هزینههای سنگین و شکست ایالات متحده تمام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین بروجردی، با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر تشدید فشارها و تصمیمگیری برای حملات متناسب، رویکرد فعلی کاخ سفید را بازتابی از روحیات دیکتاتوری و نادانی دونالد ترامپ دانست و گفت: ملت ایران در برابر تهدیدهای توخالی واشنگتن، هرگز مسیر استراتژیک خود را تغییر نخواهد داد.
پایداری اراده ملی در برابر تهدیدات واشنگتن
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر این نکته که ایالات متحده در آزمونهای متعدد شاهد پایداری و استقامت ملت ایران در مسیر استقلال بوده است، تصریح کرد: رویه تهدید و بهکارگیری ادبیات مستهجن توسط ترامپ، هرگز نمیتواند اراده ملی ایران را متزلزل کند و این زبان توهینآمیز تنها شایستگی شخص وی است.
وی با اشاره به حملات ۲۴ ساعت اخیر به مراکز جمهوری اسلامی، بیان کرد: پاسخ متقابل جمهوری اسلامی قطعاً شدیدتر از حجم تجاوزات آنها خواهد بود و تداوم این بازی خطرناک، در نهایت به ضرر ایالات متحده تمام میشود.
تخطی از تفاهمنامه در مورد تنگه هرمز تنشزا خواهد بود
بروجردی با اشاره به مدیریت تنگه هرمز پس از جنگ اخیر، تصریح کرد: جمهوری اسلامی پیشتر در چندین نوبت و از طریق مذاکراتی با عمان، تفاهمات لازم را با طرف مقابل به دست آورده و این موضوع به طور شفاف اعلام شده است. ترامپ باید بداند هرگونه اقدام خارج از این روال، تنها منجر به شعلهور شدن تنشها در منطقه میشود و نباید تصور کند که با تهدید یا فشار، تغییری در سیاستهای اصولی جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد.
نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس اعلام کرد: با تداوم تجاوزات آمریکا، جمهوری اسلامی پاسخهای خود را به منافع گستردهتر این کشور در منطقه توسعه خواهد داد.
وی تأکید کرد: همپیمانان ایران در منطقه در صورت ادامه تجاوزگری آمریکا با جدیت حداکثری، منافع نامشروع واشنگتن را مورد تعرض قرار خواهند داد. از این رو آمریکا باید از سیاستهای تکانشی فاصله گرفته و رویکردی منطقی را دنبال کند، چرا که تکیه بر زور و تهدید، قطعاً به قیمت هزینههای سنگین و شکست ایالات متحده تمام خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به تهدید به محاصره دریایی نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران در این صورت با قدرت بیشتری مقابله به مثل خواهد کرد و در صورت تداوم حملات برای هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی برنامهریزی خواهد شد تا آمریکا بداند باید به خواستههای مشروع ملت ایران تمکین کنند.