در پی مصوبه هیئت دولت مبنی بر تعیین ۱۸ تیرماه به عنوان عزای عمومی به مناسبت آیین تدفین پیکر شهید امت، پرچم جمهوری اسلامی ایران در سفارت کشورمان در پکن به حالت نیمه‌افراشته درآمد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ در پی مصوبه هیئت دولت مبنی بر تعیین ۱۸ تیرماه به عنوان عزای عمومی به مناسبت آیین تدفین پیکر مطهر مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله)، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در سفارت کشورمان در پکن به حالت نیمه‌افراشته درآمد.

همچنین در لیله الدفن امام شهید، مراسم یادبود و فاتحه خوانی با حضور ایرانیان مقیم و دیپلمات‌ها در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن برگزار خواهد شد.