به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّ‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، به‌ویژه وضعیت فلسطین و لبنان، گفت: رژیم صهیونیستی با حمایت همه‌جانبه آمریکا، هر روز جنایت تاز‌های در فلسطین و لبنان مرتکب می‌شود و این جنایات در سکوت شرم‌آور سازمان‌های بین‌المللی روی میدهد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر حقانیت محور مقاومت افزود: دنیا باید بداند که تنگه هرمز، این معبر حیاتی و راهبردی، متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و کشور‌های حاشیه خلیج فارس نظیر امارات و عمان هیچ نقشی در تصمیم‌گیری درباره آن ندارند. اصل حاکمیت بر این آبراه با ایران است.

امام جمعه اراک با انتقاد از عملکرد شورای امنیت، سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیوان بین‌المللی دادگستری، این نهاد‌ها را فاقد کارایی و استقلال دانست و گفت: این مجامع بین‌المللی که با پول ملت‌ها اداره می‌شوند، فقط در راستای منافع قدرت‌های بزرگ عمل کرده و به حقوق ملت‌ها خیانت می‌کنند. آژانس انرژی اتمی نیز به جاسوسی برای اسرائیل و مزدوری برای آمریکا تبدیل شده است.

او با اشاره به شهادت قائد شهید امت، سیدحسن نصرالله و سردار سلیمانی، این شخصیت‌ها را نماد مقاومت و آزادگی خواند و خطاب به آمریکایی‌ها گفت: اگر مسیحی هم نیستید، لااقل عاقل باشید و اگر دین ندارید، آزادمرد باشید. چرا از نتانیاهوی جنایتکار و خون‌آشام حمایت میکنید؟

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: اسلام راه معرفت و عدالت را به بشریت نشان داده است. اگر قدرت و توانمندی به ملت‌ها داده میشود، باید در مسیر خدمت به بشریت و جلوگیری از جنایت به کار گرفته شود، نه برای خونریزی و غارت. ملت‌های منطقه با مقاومت ایستاده‌اند و هرگز در برابر زورگویی‌های آمریکا تسلیم نخواهند شد.