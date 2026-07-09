مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از رشد قابل توجه شاخص‌های توسعه صنعتی استان در سه‌ ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، صابر پرنیان با اشاره به عملکرد سه‌ ماهه نخست امسال اظهار کرد:با وجود شرایط ویژه اقتصادی و ضرورت مدیریت آثار ناشی از جنگ رمضان نه تنها روند سرمایه‌گذاری صنعتی در آذربایجان شرقی متوقف نشد، بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، صدور پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی ۱۲ درصد، میزان اشتغال ۷۳ درصد و حجم سرمایه‌گذاری صنعتی ۶۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود:در این مدت ۵۵ واحد تولیدی جدید با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴.۱ همت و اشتغالزایی برای ۹۷۶ نفر در استان به بهره‌برداری رسیده است. از این تعداد ۳۸ درصد در گروه صنایع فلزی، ۵۵ درصد در صنایع غیرفلزی و ۷ درصد در بخش صنایع معدنی فعالیت دارند.

وی ادامه داد: همزمان ۶۳ واحد صنعتی نیز با اجرای طرح‌های توسعه، ظرفیت تولید خود را افزایش داده‌اند که این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری ۶.۶ همت زمینه اشتغال یک هزار و ۴۹۰ نفر را فراهم کرده است.

پرنیان با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه رفع موانع تولید گفت:طی سه‌ماهه نخست امسال ۱۷ جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار و در مجموع ۱۰۶ مصوبه برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی به تصویب رسید همچنین سه واحد تولیدی راکد خارج از شهرک‌های صنعتی نیز با پیگیری‌های انجام‌شده احیا و به چرخه تولید بازگشتند.

وی اجرای بسته‌های حمایتی را از مهمترین عوامل پایداری تولید در استان دانست و اظهار کرد: بسته حمایتی موضوع بند ۶ مصوبه شورای تامین استان با محوریت واردات بدون انتقال ارز از طریق ثبت آماری و بدون ثبت سفارش نقش موثری در تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی ایفا کرده است.

وی تصریح کرد: با عملیاتی شدن این بسته حمایتی، به‌ویژه برای واحد‌های پتروشیمی و فولادی که در پی خسارات ناشی از جنگ رمضان با کمبود مواد اولیه مواجه شده بودند علاوه بر جبران کمبودها، از شکل‌گیری التهاب در بازار تولید جلوگیری شد و ثبات نسبی در روند تولید استان برقرار گردید.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت:در این بخش ۳۶۸ درخواست از سوی ۱۵۰ واحد تولیدی دریافت و پس از بررسی، حمایت‌های لازم برای تامین مواد اولیه و استمرار فعالیت این واحد‌ها انجام شد.

وی همچنین به اجرای بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت مصوبات ستاد تسهیل کشور، اختیارات تفویض‌شده به استانداران و همکاری گمرکات، مشکلات ۸۶ واحد تولیدی استان که در زمینه ترخیص ماشین‌آلات، کالا‌ها و مواد اولیه با موانع اجرایی روبرو بودند، برطرف شد و کالا‌های مورد نیاز آنها از گمرکات ترخیص گردید.

وی گفت:استمرار اجرای بسته‌های حمایتی، تسریع در تامین مواد اولیه، رفع موانع تولید و حمایت عملی از سرمایه‌گذاران از مهمترین رویکرد‌های اداره‌ کل صمت استان برای حفظ پایداری تولید، افزایش اشتغال و تقویت سرمایه‌گذاری در آذربایجان شرقی خواهد بود.