به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، خداداد یارکرمی با بیان اینکه ۴۵۰ هکتار از باغات سرپل‌ذهاب به کشت انگور یاقوتی اختصاص دارد،گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۷ هزار تن از این محصول باکیفیت برداشت شود.

وی با اشاره به زودرس بودن، طعم مطلوب و بازارپسندی انگور یاقوتی افزود: این محصول علاوه بر تأمین نیاز بازارهای محلی، به استان‌های تهران، همدان، ایلام، کردستان و لرستان نیز ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی سرپل‌ذهاب گفت: برداشت انگور یاقوتی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم تعداد زیادی از کارگران فصلی را در مراحل برداشت، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و عرضه محصول فراهم می‌کند.

وی در پایان از باغداران خواست با رعایت اصول فنی در برداشت، استفاده از بسته‌بندی استاندارد و درجه‌بندی مناسب، ضمن حفظ کیفیت محصول، زمینه افزایش ماندگاری، کاهش ضایعات و توسعه بازارهای هدف را فراهم کنند.