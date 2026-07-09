دغدغه رهبر شهید در مقابله با زمین‌خواری و تخریب محیط زیست

دغدغه رهبر شهید در مقابله با زمین‌خواری و تخریب محیط زیست

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ احمد لاهیجان‌زاده، مسئول سابق سیاست‌های کلی محیط‌زیست، با مرور تصمیمات سرنوشت‌ساز رهبر شهید انقلاب، از تأثیر مستقیم آموزه‌های ایشان در جلوگیری از نابودی زیستگاه‌ها و مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی در ایران خبر داد.

معاون سابق محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: برخورد با معضلاتی نظیر زمین‌خواری، جنگل‌خواری و جرم‌انگاری تخریب طبیعت، از جمله مواردی است که با هدایت و فصل‌الخطاب شدن توسط رهبر شهید انقلاب، به سیاست‌های کلان کشور تبدیل شد.

وی با اشاره به اینکه در دوران پس از جنگ هشت‌ساله، اولویت اصلی دولت‌ها توسعه و بازسازی بود، تأکید کرد: در آن شرایط حساس، اگر حمایت‌ها و تأکیدات مستمر رهبر انقلاب وجود نداشت، بخش عظیمی از منابع طبیعی و زیستگاه‌های ایران امروز از بین رفته بود.

لاهیجان‌زاده در ادامه به برخی از اقدامات کلیدی اشاره کرد که مسیر تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را به نفع طبیعت تغییر داد؛ از جمله جلوگیری از اجرای طرح‌های آسیب‌زا در پارک‌های ملی ساحلی گرفته تا ورود به بحث مدیریت بحران گردوغبار در استان خوزستان.

این مسئول سابق افزود: بسیاری از دستاورد‌های مهم در حوزه حفاظت از محیط زیست ایران، مدیون حمایت‌های راهبردی ایشان است که باعث شد مسائل زیست‌محیطی از اولویت‌های فرعی به سیاست‌های کلان اجرایی ارتقا یابد.