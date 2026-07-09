جمعی از عزاداران عراقی رهبر شهید انقلاب که برای مراسم بدرقه امام مجاهد شهید به مشهد آمده اند، فریاد هیهات منا الذله سردادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو ی، یکی از شهروند عراقی حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: ما از عراق آمدیم تا در این مصیبت بزرگ مشارکت کنیم و همان طور که امام حسین (ع) فرمود، «این فرومایه و فرزند فرومایه (عبیدالله بن زیاد)، مرا بین دو راهی کشته‌شدن با شمشیر یا قبول خواری قرار داده است و هیهات که ما زیر بار ذلّت و خواری برویم» ما نیز اکنون می‌گوییم «هیهات منا الذله.»

وی گفت: ان شاالله پیروزی برای شیعیان امیرالمومنین خواهد بود و ایران و عراق متحد و یک‌دست هستند.

این شهروند عراقی افزود: ان شاالله این ستمگران را نابود خواهیم کرد و ننگ و ذلت برای حاکمان خائن کشور‌های خلیج فارس است و ان شاالله که پیروز خواهیم شد.

شمار دیگری از شهروندان عراقی نیز در شهر مشهد بر اتحاد و همبستگی دو کشور و ملت ایران و عراق تاکید کردند. عراقی‌ها در دو روز گذشته با مشارکت میلیونی مراسم تشییع باشکوهی برای رهبر شهید انقلاب در نجف و کربلا برگزار کردند.