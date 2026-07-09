هیهات منا الذله، فریاد عزاداران عراقی رهبر شهید انقلاب در مشهد
جمعی از عزاداران عراقی رهبر شهید انقلاب که برای مراسم بدرقه امام مجاهد شهید به مشهد آمده اند، فریاد هیهات منا الذله سردادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو
ی، یکی از شهروند عراقی حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: ما از عراق آمدیم تا در این مصیبت بزرگ مشارکت کنیم و همان طور که امام حسین (ع) فرمود، «این فرومایه و فرزند فرومایه (عبیدالله بن زیاد)، مرا بین دو راهی کشتهشدن با شمشیر یا قبول خواری قرار داده است و هیهات که ما زیر بار ذلّت و خواری برویم» ما نیز اکنون میگوییم «هیهات منا الذله.»
وی گفت: ان شاالله پیروزی برای شیعیان امیرالمومنین خواهد بود و ایران و عراق متحد و یکدست هستند.
این شهروند عراقی افزود: ان شاالله این ستمگران را نابود خواهیم کرد و ننگ و ذلت برای حاکمان خائن کشورهای خلیج فارس است و ان شاالله که پیروز خواهیم شد.
شمار دیگری از شهروندان عراقی نیز در شهر مشهد بر اتحاد و همبستگی دو کشور و ملت ایران و عراق تاکید کردند. عراقیها در دو روز گذشته با مشارکت میلیونی مراسم تشییع باشکوهی برای رهبر شهید انقلاب در نجف و کربلا برگزار کردند.