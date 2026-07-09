به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمد شرفی جانشین معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی کل انتظامی با تأکید بر وفاداری نیروهای فراجا به آرمان‌های رهبر انقلاب گفت: جانمان را فدای راه و آرمان حضرت آقا می‌کنیم؛ چرا که ایشان جان خود و خانواده‌شان را برای امنیت، عزت، اقتدار و آبروی مردم ایران و همچنین همه مسلمانان و شیعیان جهان فدا کردند.

وی افزود: امروز وظیفه ما این است که در این مسیر استوار بایستیم، محکم باشیم و استقلال، عزت و آبروی کشورمان را حفظ کنیم.

سردار شرفی ادامه داد: اگر فرصت سخن گفتن با رهبر انقلاب را داشتم، تنها یک جمله به ایشان می‌گفتم که «آقا، ما شرمنده شما هستیم و از شما تشکر می‌کنیم. شما در تمام دوران زندگی و مسئولیت خود موجب افزایش عزت و آبروی ما شدید و ما را به قله احترام و سربلندی رساندید.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا ادامه داد: در عین حال از ایشان عذرخواهی می‌کنم؛ چرا که ما باید بیش از این از امام شهیدمان مراقبت می‌کردیم و وظیفه خود را بهتر انجام می‌دادیم تا امروز شرمنده ایشان نباشیم.

وی گفت: امیدواریم اگر خداوند به ما فرصت زندگی داد، باقی عمر خود را در راه آرمان‌ها و مرام این مرد بزرگ صرف کنیم تا در قیامت نیز شایستگی آن را داشته باشیم که مورد شفاعت ایشان قرار بگیریم.