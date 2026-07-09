پخش زنده
امروز: -
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق خبر داد که با جعل عنوان مأمور، اتباع خارجی را ربوده و با تهدید و اخاذی از آنان، مبالغی را به زور دریافت میکردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه سید قاسم موسویفر، معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: در پی شکایت یکی از اتباع کشور افغانستان و ارجاع پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ تهران به اداره پنجم پلیس آگاهی، رسیدگی به این پرونده بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد هنگام تردد در خیابان دماوند، یک دستگاه خودروی ون مسیر وی را مسدود کرده و دو نفر که خود را مأمور فراجا معرفی کرده بودند، با این ادعا که طرح جمعآوری اتباع غیرمجاز در حال اجراست، وی را به زور سوار خودرو کردند. متهمان در ادامه با تهدید، کارت بانکی متعلق به کارفرمای شاکی را از او گرفته و با استفاده از یک دستگاه کارتخوان سیار، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از حساب وی برداشت کردند و پس از حدود نیم ساعت، او را در حوالی خیابان خاوران رها کرده و متواری شدند.
سرهنگ موسویفر ادامه داد: کارآگاهان اداره پنجم با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بررسیهای تخصصی، موفق به شناسایی مالک دستگاه کارتخوان مورد استفاده سارقان شدند. در تحقیقات مشخص شد دستگاه کارتخوان متعلق به یک واحد صنفی فروش پوشاک بوده که بهصورت امانی در اختیار فردی به نام امیر قرار گرفته است.
وی گفت: با شناسایی هویت یکی از متهمان، عملیات دستگیری وی در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند او را در مخفیگاهش دستگیر کنند. همچنین خودروی ون مورد استفاده در سرقت که مشخصات آن از سوی شاکی اعلام شده بود، در محل کشف شد. بررسیها نشان داد این خودرو متعلق به پدر متهم است.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی افزود: در ادامه تحقیقات و با راهنمایی متهم دستگیرشده، مخفیگاه همدست وی نیز شناسایی شد و مأموران با هماهنگی قضایی، در عملیاتی دیگر متهم دوم را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.
وی با اشاره به اینکه هر دو متهم در بازجوییهای اولیه منکر ارتکاب جرم بودند تصریح کرد: پس از مواجهه با مستندات پرونده و شناسایی از سوی شاکی، به بزه انتسابی اعتراف کردند. متهمان در اظهارات خود اعلام کردند که با شناسایی اتباع افغانستان، آنان را با جعل عنوان مأمور و تهدید به انتقال به اردوگاه، وادار به پرداخت وجه کرده و سپس آزاد میکردند.
سرهنگ موسویفر افزود: در ادامه تحقیقات، چندین حکم و مدارک منقضیشده مربوط به یکی از سازمانهای نظامی از متهمان کشف شد. بررسیها نشان داد یکی از متهمان از کارکنان سابق یک سازمان نظامی بوده و با سوءاستفاده از تجهیزات و مدارک در اختیار خود، اقدام به جعل عنوان و اخاذی از مالباختگان میکرده است.
وی با اشاره به شناسایی پنج نفر از شکات این پرونده گفت: با توجه به سابقه فعالیت متهمان در یکی از سازمانهای نظامی، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا، برای ادامه رسیدگی به دادسرای نظامی تهران ارسال شد.