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دانشگاه آزاد اسلامی با صدور ابلاغیهای از فراهم شدن امکان اخذ آزمون مجدد برای آن دسته از دانشجویان که بدلیل شرکت در مراسم بزرگداشت و عزاداری امام شهید از شرکت در امتحانات روز ۲۰ و ۲۱ تیر جاماندهاند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دانشگاه آزاد اسلامی با صدور ابلاغیهای از فراهم شدن امکان اخذ آزمون مجدد برای آن دسته از دانشجویان که بدلیل شرکت در مراسم بزرگداشت و عزاداری امام شهید از شرکت در امتحانات روز ۲۰ و ۲۱ تیر باز می مانند،خبر داد.
با توجه به شروع آزمونهای حضوری دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ ۲۰ تیر در سراسر کشور، از آنجا که برخی از دانشجویان زائر مراسم معنوی رهبر شهید ممکن است در روزهای شنبه و یکشنبه به شهرهای محل سکونت خود بازنگشته باشند و از امتحانات این دو روز جا بمانند، علاوه بر فعال بودن طرح تعاون امتحان با درخواست دانشجو به واحد دانشگاهی امکان اخذ آزمون مجدد از آنها فراهم شده است.
برنامه ریزی برای اخذ آزمون مجدد به عهده واحدهای دانشگاهی میباشد که با توجه به شروع ترم تابستان ضروری است برنامه ریزی به نحوی صورت پذیرد که این دسته از دانشجویان بتوانند از ترم تابستان نیز بهرهمند شوند.