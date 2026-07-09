مردم دارالمومنین همدان در ۱۲۹ مین قرار شبانه، با دلی غمگین در فراق قائد شهید امت، بر ادامه راه شهدا و حفظ وحدت و اقتدار کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، تجمع‌های شبانه حالا بعد از گذشت بیش از ۴ ماه و تقارن با وداع و بدرقه‌ی رهبر شهید پر شور‌تر شده و به دشمنان و تمام ملت‌های آزادی خواه جهان پیام همبستگی، خونخواهی و ایستادگی می‌دهد.

این تجمعات، جلوه‌ای از همبستگی ملی و تجدید میثاق مردم با آرمان‌های انقلاب بود؛ حضوری که پیام آن، ایستادگی، وفاداری و دفاع از ایران اسلامی در برابر هرگونه تهدید و دشمنی است.